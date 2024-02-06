Иран, Россия и КНР в ближайшее время проведут совместные военно-морские учения, заявил адмирал Шахрам Ирани, командующий ВМФ Исламской республики.

Военачальник уточнил, что цель упражнения — «сохранить и защитить экономические интересы всех стран», а также способствовать общей региональной безопасности и общим интересам.

Тренировка пройдет 19 марта, уточнил адмирал. По его словам, учения не ограничиваются Ираном, Китаем и Россией, Тегеран также пригласит и другие страны для участия. В качестве наблюдателей приглашены участники из Пакистана, Бразилии, Омана, Индии, Южной Африки и ряда каспийских государств, уточнил военачальник.

В последние годы Иран, Китай и Россия провели несколько совместных военных упражнений, чтобы повысить безопасность международной морской торговли, обсудить совместные меры для борьбы с пиратством и морским терроризмом.

Год назад, в марте, РФ, Иран и Китай также организовали военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2023». Они прошли в Оманском заливе. За месяц до этого Россия и Китай провели отдельные учения вместе с ЮАР у берегов африканской страны. Это были четвертые российско-китайские учения за последние два года.

Ирани также уточнил, что военно-морской флот страны «защищает безопасность Ирана и готов помочь другим странам обеспечить свою собственную безопасность» через сопровождение судов. Военачальник не уточнил, означает ли это сопровождение коммерческого транзита грузов через Красное море, где с ноября суда подвергаются атакам со стороны йеменских хуситов. В регионе с 18 декабря действует морская коалиция из 12 стран во главе с США. Как заявили в Пентагоне, основная цель операции — защита морского судоходства в Красном море.

Кроме того, адмирал объявил о предстоящем пополнении иранского флота до марта.