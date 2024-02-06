Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что возможности разрешить конфликт с ливанским шиитским движением «‎Хезболла»‎ ограничены и почти иссякли. По его словам, если группировка не пойдет на компромисс и не отведет свои ополчения на 32 км от границы с Израилем, то Тель-Авив готов открыть еще один военный фронт против Ливана.

«Израиль будет действовать в военном отношении, чтобы вернуть эвакуированных граждан в свои дома на севере Израиля, если «Хезболла» не будет соблюдать резолюцию ООН 1701»‎, — заявил глава МИД Израиля своему французскому коллеге Стефану Сежурне во время встречи в Иерусалиме.

С 7 октября, с начала войны ХАМАС и Израиля, ливанское движение начало обстрелы северных израильских районов. В ответ Израиль начал наносить ракетные удары по югу Ливана. За последние четыре месяца обе страны эвакуировали свыше 100 тыс. человек из приграничных районов, однако ни одна из сторон конфликта не решается пойти дальше и начать полномасштабную войну.

Израильские военные и министры уверены, что они смогут вести войну на два фронта. Однако, как пишет агентство Bloomberg, американские чиновники в частном порядке предупредили израильтян, что конфликт с Ливаном катастрофически скажется на ресурсах и экономике Израиля.

Потому США направили своего спецпредставителя Амоса Хохштейна для урегулирования конфликта между Бейрутом и Тель-Авивом. Как сообщают израильские СМИ, Хохштейн поговорил с министром обороны Йоав Галантом и предупредил, что война с «‎Хезболлой»‎ окажется невыгодной Израилю. Потому Тель-Авиву следует ослабить напряженность на границе. Американская же сторона будет работать над тем, чтобы заставить «‎Хезболлу» отвести войска в соответствии с резолюцией ООН.

Ливанское шиитское движение считается самым могущественным проиранским ополчением на Ближнем Востоке. Согласно оценкам израильской разведки, «‎Хезболла»‎ имеет арсенал из более чем 100 тыс. ракет — гораздо больше, чем ХАМАС.