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Латвия говорит «нет» хлебу русскому
В понедельник тысячи фермеров из Латвии вышли на улицы в знак протеста против импорта российского зерна и продуктов питания в страны Европейского союза
Латвия говорит «нет» хлебу русскому
Фото: Reuters / Others
6 февраля 2024 г.

«ЕС позволяет импортировать российское зерно на наш общий рынок и перевозить его через европейские порты и терминалы. Одной рукой мы помогаем украинцам, а другой позволяем стране-агрессору воровать зерно в Украине и продавать его в Европе с огромной прибылью. Мы требуем отрезать Россию от таких способов финансирования ее военных действий», — заявил на митинге в Елгаве организатор акции Юрис Лаздиньш.

Протестные акции прошли в 16 городах страны, где также были выдвинуты другие требования, включая упрощение бюрократических процедур для фермеров и снижение НДС на местные фрукты и ягоды.

«Это не только вопрос сельского хозяйства, но и налоговый механизм, который сделает здоровые фрукты и ягоды отечественного производства доступнее для потребителей», — отметил Лаздиньш на митинге.

Министр сельского хозяйства Латвии, Армандс Краузе, заявил в интервью LTV, что правительство «работает над этими вопросами», но не уточнил сроки реформ.

Протестующие угрожают провести шествие в Ригу, если их требования не будут выполнены к 12 февраля.

Латвия является крупным импортером сельскохозяйственной продукции из России, включая зерновые и масличные культуры.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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