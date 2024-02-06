«ЕС позволяет импортировать российское зерно на наш общий рынок и перевозить его через европейские порты и терминалы. Одной рукой мы помогаем украинцам, а другой позволяем стране-агрессору воровать зерно в Украине и продавать его в Европе с огромной прибылью. Мы требуем отрезать Россию от таких способов финансирования ее военных действий», — заявил на митинге в Елгаве организатор акции Юрис Лаздиньш.

Протестные акции прошли в 16 городах страны, где также были выдвинуты другие требования, включая упрощение бюрократических процедур для фермеров и снижение НДС на местные фрукты и ягоды.

«Это не только вопрос сельского хозяйства, но и налоговый механизм, который сделает здоровые фрукты и ягоды отечественного производства доступнее для потребителей», — отметил Лаздиньш на митинге.

Министр сельского хозяйства Латвии, Армандс Краузе, заявил в интервью LTV, что правительство «работает над этими вопросами», но не уточнил сроки реформ.

Протестующие угрожают провести шествие в Ригу, если их требования не будут выполнены к 12 февраля.

Латвия является крупным импортером сельскохозяйственной продукции из России, включая зерновые и масличные культуры.