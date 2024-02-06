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У Казахстана новый премьер
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил кандидатуру Олжаса Бектенова на посту нового премьер-министра
У Казахстана новый премьер
Photo: Акорда / Others
6 февраля 2024 г.

«Кандидатура была предложена партией Amanat. Я поддерживаю его кандидатуру. Это опытный государственный служащий, образованный человек с хорошими организаторскими способностями, трудолюбивый. Поэтому, думаю, что у него хватит потенциала для реализации поставленных задач», — заявил Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса.

Глава государства добавил, что с одобрением его кандидатуры депутатами Олжас Бектенов приложит все усилия для осуществления возложенных на него задач.

До этого Бектенов занимал должность руководителя администрации президента.

Правительство Казахстана ушло в отставку 5 февраля 2024 года. Обязанности премьер-министра были временно возложены на Романа Скляра.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему принял отставку правительства.

«В целом, я считаю, необходимо придать новый импульс деятельности правительства и общественность этого также ждет. По этой причине я принял заявления об отставке Алихана Смаилова», — пояснил Касым-Жомарт Токаев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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