После начала военных действий в Украине США и ЕС ввели против России одни из самых масштабных санкций за всю их историю. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал количество принятых мер «беспрецедентным» — около 18 тыс. Самые болезненные из них — блокировка международных платежей, запрет на поставки в страну ПО и высокотехнологичного промышленного оборудования.

Если российский ЦБ смог смягчить удар по банковской системе страны, то негативный эффект от запрета на импорт усиливается. Одной из первых крупных жертв западных рестрикций стал «Лукойл».

В прошлом месяце на НПЗ компании в Нижегородской области из строя вышло компрессорное оборудование импортного производства на одной из двух установок каткрекинга. Вторая установка сломалась еще в декабре, но ее удалось перезапустить на меньшей мощности.

НПЗ Лукойла в Нижегородской области — один из крупнейших в России. Авария может привести к дефициту в стране высокооктанового топлива — АИ-98 и АИ-100. Бензин считается премиальным, им можно заправлять большинство современных иномарок.

До этого с проблемами из-за ограничительных мер столкнулась Астраханская ГПЗ, входящая в состав «Газпром-переработка». 25 февраля прошлого года завод объявил о внеплановой остановке работы. Ремонт затянулся до сентября. В сообщении компании указано, что им пришлось заменить импортное оборудование и запчасти на отечественные аналоги.

Тенденция с ростом аварий на заводах, вероятнее всего, продолжится, прогнозируют эксперты. Оборудование будет изнашиваться и выходить из строя. Конечно, привезти некоторые необходимые комплектующие можно через параллельный импорт. Но вот более сложную технику, например, крупные газовые турбины, добыть практически невозможно.

Кроме того, россияне сталкиваются с острой нехваткой запчастей для автомобилей. Из аптек пропали около 200 наименований препаратов, включая жизненно важные. А стоимость стоматологических услуг в России выросла на 10-30% в зависимости от процедуры. Большинство качественных материалов привозили из-за рубежа, а теперь еще и к концу подходит запас фрез и боров, что также ударит по кошельку граждан.

В стране есть ряд отраслей, критически зависимых от зарубежных поставок, говорит TRT на русском вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова. Среди них: станкостроение, химическая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, радиоэлектроника, авиастроение, судостроение, автопром.

«На момент введения антироссийских санкций доля импорта в них составляла 60-70%. Эти направления не развивались, поскольку требовалось дорогостоящее сложное оборудование, высококачественное сырье и постоянная поддержка высококвалифицированных специалистов», — пояснила эксперт.

Некоторые проблемы решаются за счет Беларуси. Однако республика сама под санкциями. Например, «Могилевлифтмаш» стал альтернативой европейским производителям лифтов ThyssenKrupp Elevator. А ПАО «КАМАЗ» пытается преодолеть дефицит импортных запчастей в кооперации с белорусскими «МАЗом».

«Сделано в России»

Если раньше бизнес болезненно воспринимал «черных лебедей», то уже как минимум 5 лет, еще с начала пандемии COVID-19, живет в режиме неопределенности и пытается найти решения для своего развития, говорит TRT на русском управляющий партнер JTLconsulting, бизнес-юрист Юлия Ченцова.

«Когда волна пессимизма спала, многие российские предприниматели увидели новые возможности для развития в той или иной отрасли. Крупные компании, например, стали дополнительно инвестировать и вкладываться в реорганизацию или строительство заводов. А небольшие — осваивают новые для себя ниши», — подчеркивает эксперт.

Однако, по данным исследования Института экономики роста им. Столыпина, более 40% российских предпринимателей не планируют в ближайшие годы выпускать новую продукцию. А те, кто готов, в основном адаптируют уже существующий продукт. Условно, если какие-то клапаны или заглушки для промышленных предприятий раньше привозились из Европы, то теперь аналогичные начали делать на заводах в России или Беларуси.

Большую же часть товаров пытаются закупать по параллельному импорту. «Это полностью видоизменяет структуру российского бизнеса: многие компании открыли свои офисы, представительства, торговые дома в нейтральных странах. Другим существенным фактором стали законодательные ограничения в валютном контроле и переход на нейтральные валюты, в основном юани и дирхамы», — говорит TRT на русском управляющий партнер юркомпании «БЦА Унтернеменсбератунг» Александр Баранов.

Но и тут есть множество трудностей. Американские и европейские регуляторы намерены пристально следить, чтобы санкции исполнялись всеми сторонами, а лазейки исчезли. Например, в США были крайне недовольны бурным ростом торговли между Россией и Кыргызстаном.

«Некоторые из поставок в дальнейшем включали чувствительные товары двойного назначения для предприятий российского оборонного сектора», — заявил летом прошлого года американский Минфин. После этого США ввели санкции против четырех кыргызских компаний, причастных, по мнению Вашингтона, к попыткам России обойти санкции. Эти меры приведут к тому, что постепенно многие фирмы в Кыргызстане и других странах ЕАЭС будут опасаться иметь дело с российским бизнесом.

Российское правительство оказалось не готово к масштабному санкционному давлению. Власти принимают меры, чтобы нивелировать последствия ограничений, в частности, проводят импортозамещение.

«Развитие собственной промышленности требует комплексных мер, постановки задач, их реализации и времени. Даже на запуск производства лекарственных препаратов, которые смогут заместить импортные лекарства, может уйти около трех лет. Это с учетом дженериков, которые в России разрабатывались. Однако следует отметить, что обеспеченность отечественной продукцией стала выше», — подчеркивает Веретенникова.

Однако для полноценного импортозамещения потребуются годы. А учитывая, что в стране, как отметила глава Совфеда Валентина Матвиенко, не делают «даже гвозди», то наладить производство нужно слишком многого. Скорее всего, пока в Украине идут боевые действия, то на значительное улучшение ситуации рассчитывать не приходится: лазеек для параллельного импорта будет становиться все меньше, а платить за каждый «гвоздь» придется втридорога.