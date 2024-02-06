Все больше жителей Израиля хотят отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху на фоне затянувшейся военной кампании в Газе и неспособности правительства вернуть израильских заложников.

Как пишет газета The New York Times (NYT), рейтинги Нетаньяху упали до исторических антирекордов. Широко распространено мнение, что политик будет вынужден отказаться от своего поста, как только война в Газе закончится. Кроме того, против Нетаньяху заведены три уголовных дела по коррупции — как только он лишится премьерской и депутатской неприкосновенности, его ждет суд и возможное тюремное заключение.

Потому израильский премьер бросает вызов курсу США и противится всем попыткам Вашингтона продавить создание двух государств: демилитаризованной Палестины и Израиля. Ранее Нетаньяху заявил, что ни в коем случае не позволит создать независимое палестинское государство, поскольку это «‎несет угрозу безопасности Израиля»‎. Потому, утверждает премьер, Тель-Авив должен контролировать всю территорию «‎от реки до моря»‎ — под этим политик имеет в виду и оккупированный Западный берег, и Газу.

Однако не все в Израиле согласны с такой риторикой Нетаньяху.

«Мы все хотели бы ухода Биби», — уточняет Аншель Пфеффер, аналитик газеты Haaretz. — «Но нет никакого способа заставить его уйти в отставку».

Новые выборы в Израиле запланированы на конец октября 2026 года. Однако вполне вероятно, что его правящая коалиция развалится намного раньше, пишет NYT. Это самый простой способ устранить Нетаньяху из правительства.

Сейчас у правящей коалиции во главе с партией «‎Ликуд»‎ 64 места в Кнессете из 120 возможных. Таким образом, выход из коалиции пяти депутатов развалил бы правительство — по законам Израиля, это означало бы проведение внеочередных выборов в течение следующих трех месяцев.

«‎Ликуд» Нетаньяху на выборах в ноябре 2022 года получил ‎32 места. Но чтобы сформировать правительство, политик принял в коалицию пять других партий, в том числе две крошечные крайне правые во главе с Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром. Их объединенные 13 мест удерживают Нетаньяху во власти, в то время как два этих политика выступают в качестве крайне правой оппозиции в самом правительстве.

Если выборы состоятся в ближайшее время, Нетаньяху никак не сможет гарантировать своей партии большинство, заключает NYT. Поскольку сейчас именно премьер ассоциируется с военными неудачами в Газе.