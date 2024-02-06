Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 5 февраля прибыл в Саудовскую Аравию и встретился с наследным принцем королевства Мохаммедом бин Салманом. Главной темой было достижение «устойчивого окончания кризиса в Газе», а также необходимость уменьшить напряженность в регионе.

В Госдепе позднее уточнили, что Блинкен и наследный принц обсудили «срочную необходимость уменьшения региональной напряженности», сославшись на атаки хуситов из Йемена, которые подрывают свободу навигации в Красном море.

Неделей ранее на встрече в Париже главы разведок США, Израиля и Египта при участии премьер-министра Катара обозначили контуры будущего договора о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Обе стороны положительно отнеслись к инициативе, сообщили позднее в Дохе. Однако конкретных договоренностей всё еще нет.

Еще одна цель очередного, уже пятого, визита госсекретаря США в регион — «‎усмирить»‎ поддерживаемые Ираном ополчения и удержать их от перехода в более широкую региональную войну.

Помимо Саудовской Аравии Блинкен также намерен посетить Египет, Катар, Израиль и оккупированный Западный берег. Все стороны считаются ключевыми игроками в переговорах о потенциальной паузе в боевых действиях в Газе.

Администрация Байдена и ее арабские союзники по-прежнему ждут ответа от ХАМАСа по поводу сделки. Она будет включать обмен более чем 100 израильских заложников и освобождение сотен палестинцев, удерживаемых в израильских тюрьмах.

Как пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники, Блинкен намерен сообщить американским союзникам в регионе, что недавние удары США против поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии не следует интерпретировать как эскалацию конфликта.

Ожидается, что Блинкен передаст американские опасения по поводу роста смертей среди гражданского населения в Газе во время визита в Израиль на этой неделе.