Глава иранского Агентства по атомной энергетике Мохаммед Эсмили объявил о строительстве реактора в Исфаханском центре ядерных исследований. Он будет иметь мощность 10 МВТ и станет уже четвертым на объекте.

«Сегодня начался процесс заливки бетона в основание реактора на участке в Исфахане», — заявил Эсмили 5 февраля.

Иранское госагентство новостей IRNA уточняет, что новый объект будет использоваться как «исследовательский реактор» для проведения тестов топлива и ядерных материалов, а также для производства промышленных радиоизотопов и радиофармацевтических препаратов.

Заявление о строительстве нового реактора в Исфахане последовало через несколько дней после того, как Тегеран объявил о возведении нового комплекса АЭС в Сирике в провинции Хормозган на юге страны. Она станет второй атомной станцией республики после АЭС Бушер, мощность которой составляет 3 тыс. МВт.

«‎Большой проект атомной электростанции "Сирик" — это громадная работа. АЭС мощностью 5 тыс. МВт может рассматриваться как фундамент для экономического развития страны. В Хормозгане предстоит еще более масштабная работа по постройке АЭС, чем в провинции Бушер‎», — заявил 1 февраля президент Ирана Эбрахим Раиси.

Ядерная программа Ирана неоднократно подверглась критике на международном уровне. В январе генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран «ограничивает» сотрудничество с агентством и назвал ядерную ситуацию в Иране «разочаровывающей».

Тем временем в Тегеране подчеркивают, что у него нет намерений использовать атом для создания ядерного оружия.