Хотя конкретные угрозы в адрес Хейли не были оглашены, она несколько раз становилась жертвой «сваттинга» — ложных звонков в полицию о правонарушениях в ее доме. ФБР удалось отследить один из этих звонков.

Эта форма запугивания стала часто использоваться в отношении известных личностей, включая чиновников, связанных с гражданскими и уголовными делами против Дональда Трампа.

В последние дни противники дополнительной военной помощи Украине и сторонники Дональда Трампа регулярно организуют демонстрации возле мероприятий, проводимых Хейли в Южной Каролине.

Перед предстоящими праймериз 24 февраля Хейли активно ведет предвыборную кампанию в этом штате, где она ранее занимала пост губернатора с 2011 по 2017 год.

На текущий момент Трамп опережает Хейли более чем на 56 процентных пунктов, согласно данным сайта анализа опросов FiveThirtyEight. В Южной Каролине Трамп имеет преимущество примерно в 32 пункта.

Секретная служба часто обеспечивает безопасность основных кандидатов в президенты как на всеобщих выборах, так и на праймериз.