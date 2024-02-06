По данным палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS), около 8000 человек, укрывающихся в больнице Аль-Амаль на юге Газы, вынуждены были эвакуироваться из учреждения. Израильские военные дали им сутки на то, чтобы покинуть здания медицинского комплекса.

По данным гуманитарной организации, в Хан-Юнусе, где расположена клиника, продолжаются ожесточенные бои. Последние две недели Израиль вел непрерывные обстрелы госпиталя Аль-Амаль и держал его пациентов и врачей в осаде.

PRCS уточняет, что в клинике остались около 80 пациентов и пострадавших, 40 беженцев преклонного возраста, неспособных самостоятельно покинуть здание, а также около ста врачей. При этом Красный Полумесяц не уточняет, куда направились все эвакуированные.

5 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что арабская больница Ахли в городе Газа получила «наплыв пациентов и пострадавших» на фоне «быстрого ухудшения» состояния больницы Аль-Шифа на юге сектора из-за израильских обстрелов.

По данным агентства ООН по координации гуманитарных дел (OCHA), порядка 6000 человек ждут, чтобы их эвакуировали из Газы для критически важной медицинской помощи. Израиль отклонил 66% запрошенных ООН гуманитарных миссий для распределения пищи и воды в Газе и предоставления поддержки больницам сектора.