По сообщениям Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA) и Global Witness, миллионы баррелей нефтепродуктов, изготовленных из российской сырой нефти, по-прежнему попадают в Великобританию несмотря на санкции, введенные после начала войны в Украине. «Лазейка» обнаружилась в переработке российской нефти в Индии и Китае, которая затем в качестве готовых продуктов — авиационного и дизельного топлива — продавалась в Великобританию и другие западные страны.

В CREA отмечают, что такая «схема» стимулирует спрос на российскую сырую нефть, повышая как объем продаж, так и цены, что в конечном счете увеличивает финансовые средства, используемые Россией для военных действий. Global Witness оценивает, что около 5,2 млн баррелей нефтепродуктов, полученных из российской сырой нефти, были импортированы в Великобританию в 2023 году, причем большая часть из них приходится на авиационное топливо. Они утверждают, что правительство Великобритании остается соучастником продажи российской нефти, не закрывая эту лазейку. При этом представители британского правительства официально заявляли, что в страну не импортируются «ни российская нефть, ни нефтепродукты».

CREA оценивает, что за первый год действия британского запрета на нефть стоимость нефтепродуктов, импортированных Великобританией, полученных из российской сырой нефти, составила 569 млн фунтов стерлингов. Отчеты предполагают, что таким образом российское государство получило от Лондона по меньшей мере 100 млн фунтов стерлингов.

Олег Устенко, советник президента Украины Зеленского, призывает западных союзников ужесточить санкции, включив в них полный запрет на нефтепродукты, полученные из российской сырой нефти. Он утверждает, что сокращение финансовых ресурсов России имеет решающее значение для прекращения войны. Эксперты CREA согласны с тем, что такой запрет закроет возможности для РФ зарабатывать на продаже переработанной нефти. Однако другие аналитики озвучивают опасения по поводу потенциального роста цен и потрясений на рынке.