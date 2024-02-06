Из общей суммы около 30 млн долларов, замороженных в российских банках, было разблокировано 9 млн долларов. Предполагается, что эти средства КНДР направит на покупку нефти. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в разведках стран-союзников США.

Кроме того Москва, по данным источников, разрешила Пхеньяну открыть счет в банке, расположенном на территории непризнанной Южной Осетии, что вызывает протесты Грузии, считающей эту территорию оккупированной Россией.

Эксперты считают, что Россия, участвуя в обходе санкций в отношении КНДР, вероятно, будет действовать осторожно. В случае возникновения претензий со стороны ООН, официальные представители России могут заявить, что разблокировка активов произошла по инициативе частного банка, а не по решению властей.

Издание отмечает, что американским чиновникам неизвестны подробности соглашений между Россией и КНДР, но указанные финансовые операции соответствуют ожиданиям США относительно того, что Северная Корея может требовать от России в обмен на военные поставки.