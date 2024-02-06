ПОЛИТИКА
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В Кремле поведали, что обсудит Путин в Турции
Дмитрий Песков подчеркнул важность торгово-экономических отношений с Турцией в преддверии визита президента РФ
В Кремле поведали, что обсудит Путин в Турции
Дмитрий Песков / Фото: ТАСС / Others
6 февраля 2024 г.

В ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Турцию будут обсуждены все аспекты торгово-экономического партнерства между двумя странами, включая вопросы расчетов, создание российско-турецкого банка и планы по созданию газового хаба.

Об этом 6 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Песков подтвердил значимость Турции как ключевого торгово-экономического партнера России. Он подчеркнул, что все упомянутые вопросы будут в повестке дня во время визита.

«Турция — наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, все нюансы этих отношений будут на повестке дня», — заявил Песков, отвечая на вопросы о предметах предстоящих переговоров.

Ранее, 29 января, советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков анонсировал подготовку к визиту Путина в Турцию, запланированному на февраль.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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