В ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Турцию будут обсуждены все аспекты торгово-экономического партнерства между двумя странами, включая вопросы расчетов, создание российско-турецкого банка и планы по созданию газового хаба.

Об этом 6 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Песков подтвердил значимость Турции как ключевого торгово-экономического партнера России. Он подчеркнул, что все упомянутые вопросы будут в повестке дня во время визита.

«Турция — наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, все нюансы этих отношений будут на повестке дня», — заявил Песков, отвечая на вопросы о предметах предстоящих переговоров.

Ранее, 29 января, советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков анонсировал подготовку к визиту Путина в Турцию, запланированному на февраль.