За продление срока военного положения, введенного 24 февраля 2022 года, проголосовали 335 депутатов, против — ни одного. Военное положение будет действовать до 13 мая 2024 года, а также будет продлена мобилизация.

Голосование имело формальный характер, поскольку ни одна из политических сил в Украине не выступает за прекращение военного положения на фоне продолжающейся войны.

Продление военного положения также означает, что президентские выборы в Украине, запланированные на март, будут отложены. Полномочия президента Владимира Зеленского автоматически будут продлены несмотря на то, что его пятилетний срок заканчивается в мае. Проведение выборов будет возможно только после завершения действия военного положения в соответствии с законом.

В следующую среду ожидается, что украинский парламент рассмотрит в первом чтении законопроект о воинском учете и мобилизации, который вызывает активные обсуждения в обществе.

Данный законопроект направлен на упорядочение критериев призыва к мобилизации и предусматривает ужесточение мер в отношении тех, кто не явится на воинский учет или проигнорирует повестку, включая ограничение ряда прав.