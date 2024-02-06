ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Выборы президента Украины откладываются
В ходе заседания во вторник Верховная рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения в стране в связи с широкомасштабным российским вторжением
Выборы президента Украины откладываются
Photo: Reuters / Reuters
6 февраля 2024 г.

За продление срока военного положения, введенного 24 февраля 2022 года, проголосовали 335 депутатов, против — ни одного. Военное положение будет действовать до 13 мая 2024 года, а также будет продлена мобилизация.

Голосование имело формальный характер, поскольку ни одна из политических сил в Украине не выступает за прекращение военного положения на фоне продолжающейся войны.

Продление военного положения также означает, что президентские выборы в Украине, запланированные на март, будут отложены. Полномочия президента Владимира Зеленского автоматически будут продлены несмотря на то, что его пятилетний срок заканчивается в мае. Проведение выборов будет возможно только после завершения действия военного положения в соответствии с законом.

В следующую среду ожидается, что украинский парламент рассмотрит в первом чтении законопроект о воинском учете и мобилизации, который вызывает активные обсуждения в обществе.

Данный законопроект направлен на упорядочение критериев призыва к мобилизации и предусматривает ужесточение мер в отношении тех, кто не явится на воинский учет или проигнорирует повестку, включая ограничение ряда прав.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us