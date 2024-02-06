Глава МИД Бельгии подчеркнула важность ускорения поставок боеприпасов и ракет в Киев для выполнения обязательств по предоставлению Украине миллиона 155-мм снарядов.

«На данный момент мы далеки от достижения этой цели. Согласно прогнозам, к марту мы сможем достигнуть объема около 524 тыс. снарядов, что значительно ниже нашей цели. Нам следует предпринять дополнительные шаги и увеличить производственные мощности», - подчеркнула Аджа Лябиб.

По данным Politico, новые ограничения могут затронуть российских дипломатов, которым могут быть запрещены поездки за пределы той страны, где они аккредитованы в рамках ЕС.

12-й пакет санкций был опубликован 18 декабря и включал в себя запрет на прямой и косвенный импорт бриллиантов из России, продажу товаров двойного назначения, сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, литиевых аккумуляторов, а также комплектующих для беспилотных летательных аппаратов.

Для принятия нового комплекса санкций страны-члены должны проголосовать единогласно.