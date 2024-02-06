В случае оккупации города Рафах на юге сектора Газа правительство Израиля ждет усиление международного давления. С таким прогнозом выступил близкий к американскому разведсообществу аналитический центр Stratfor, взвешивая анонсированные министром обороны Йоавом Галантом планы по расширению оккупационной зоны.

По оценкам Stratfor, после вторжения в Рафах «Израилю по-прежнему придется бороться с постоянными повстанческими движениями», потому что у него нет возможности управлять сектором Газа без помощи местных гражданских структур. Аналитики подчеркивают, что у правительства Биньямина Нетаньяху нет «четкого плана реконструкции или управления».

Вместе с тем Stratfor замечает, что оккупационная зона на севере Газы трещит по швам. Согласно его выводам, члены палестинского сопротивления вернулись в некоторые районы, «которые номинально находятся под контролем Израиля». Более того, гражданским служащим в этих населенных пунктах администрация Газы даже возобновила ограниченную выплату жалованья.

Движение ХАМАС «продолжает держаться и сохраняет значительные возможности в сфере подземной туннельной системы для проведения операций», –– фиксируют аналитики.

Ранее Галант откровенно заявил о планах расширить вторжение в южную и центральную части Газы.

Подобный сценарий может только углубить гуманитарный кризис, потому что в Рафахе и близлежащих районах сейчас находятся свыше 1,3 млн мирных жителей, бежавших из других населенных пунктов Газы в поиске укрытия.