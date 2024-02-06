Официальные лица КНР в ходе третьего заседания совместной межправительственной рабочей группы по экономическим проблемам выразили США свою обеспокоенность высокими торговыми пошлинами и санкционным давлением в отношении китайских компаний.

Как проинформировало Министерство финансов Китая, двусторонние консультации проходили на пекинской площадке 5 и 6 февраля. На них присутствовал глава Минфина КНР Лань Фоань.

«Китайская сторона выразила обеспокоенность повышением тарифов США в отношении КНР, ограничениями на инвестиции в обоих направлениях, санкциями, направленными на подавление предприятий Китая», –– отмечается в сообщении ведомства.

Участники встречи провели «глубокий, откровенный, прагматичный и конструктивный обмен мнениями», уточнил Минфин КНР. В числе проблемных тем, которые были подняты на заседании, фигурируют макроэкономическая ситуация в КНР и США, сотрудничество на площадке G20, а также долговые обязательства развивающихся государств и аспекты отраслевой политики.

Переговоры между Вашингтоном и Пекином проходили в соответствии с курсом на разрядку, о котором в минувшем году договорились лидеры двух стран на саммите в Сан-Франциско. Стороны намерены продолжить контакты.