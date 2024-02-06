Послу Израиля в Москве Симоне Гальперин были выражены претензии на встрече в МИД РФ, куда ее вызвали из-за ряда высказываний в СМИ, которые, по оценкам принимающей стороны, искажали «российские внешнеполитические подходы и исторические реалии».

Разъяснительная беседа с Гальперин продолжалась около 1 часа 40 минут. На вопросы журналистов, которые ждали ее у здания российского внешнеполитического ведомства, она отвечать отказалась.

Раздражение в МИД РФ вызвало недавнее интервью Гальперин, которое стало для нее одним из первых в новой должности. Сделанные в нем заявления ведомство назвало «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран».

«Особое возмущение» на Смоленской площади вызвало то, что «посол Израиля неуважительно высказывается об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников».

«Тезисы о том, что Холокост –– это уничтожение только еврейского народа, противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, –– обратили внимание в российском ведомстве. –– А размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, «государственного календаря» России, граничат с вмешательством во внутренние дела».