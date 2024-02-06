Палестинское движение ХАМАС заявило, что передало свой ответ по рамочному соглашению с Израилем представителям Катара и Египта «после завершения консультаций с руководством движения и фракциями сопротивления».

Заявление появилось в тот день, когда премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани провел переговоры в Дохе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы получили ответ от ХАМАС относительно рамочного соглашения, которое содержит некоторые замечания, но в целом является положительным. Реакция ХАМАС внушает оптимизм, однако мы не будем сейчас вдаваться в подробности из-за деликатности ситуации», –– проинформировал катарский премьер, выступая на пресс-конференции с главой Госдепа.

В свою очередь Блинкен уверил, что администрация президента США, получив ответ от ХАМАС, будет «весьма интенсивно изучать этот вопрос». По его словам, гуманитарная сделка имеет перспективы и будет «выгодна всем».

«Но для этого предстоит проделать большую работу. Мы очень сосредоточены на выполнении этой работы», –– добавил шеф американской дипломатии, выступая в Катаре.