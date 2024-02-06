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Соглашение ХАМАС и Израиля не за горами?
Движение ХАМАС подтвердило, что передало региональным посредникам свой ответ на проект договоренностей по обмену заложниками с Израилем. Заявление последовало на фоне переговоров между главами дипломатических ведомств США и Катара
Соглашение ХАМАС и Израиля не за горами?
Главы дипведомств Катара и США. / Photo: Reuters
6 февраля 2024 г.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что передало свой ответ по рамочному соглашению с Израилем представителям Катара и Египта «после завершения консультаций с руководством движения и фракциями сопротивления».

Заявление появилось в тот день, когда премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани провел переговоры в Дохе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы получили ответ от ХАМАС относительно рамочного соглашения, которое содержит некоторые замечания, но в целом является положительным. Реакция ХАМАС внушает оптимизм, однако мы не будем сейчас вдаваться в подробности из-за деликатности ситуации», –– проинформировал катарский премьер, выступая на пресс-конференции с главой Госдепа.

В свою очередь Блинкен уверил, что администрация президента США, получив ответ от ХАМАС, будет «весьма интенсивно изучать этот вопрос». По его словам, гуманитарная сделка имеет перспективы и будет «выгодна всем».

«Но для этого предстоит проделать большую работу. Мы очень сосредоточены на выполнении этой работы», –– добавил шеф американской дипломатии, выступая в Катаре.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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