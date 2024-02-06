КомпанияHuawei Technologies восстановила положение на китайском рынке, заняв первое место в национальном рейтинге продаж смартфонов в первые две недели 2024 года. Об этом говорится в отчете исследовательской компании Counterpoint.

По оценкам специалистов, Huawei вернула себе лидирующие позиции впервые с тех пор, как Вашингтон ввел против нее санкции. Huawei была добавлена ​​в черный список Минторга США в мае 2019 года, что нанесло серьезный ущерб бизнесу по производству телефонов.

В целом, китайская индустрия смартфонов показала признаки восстановления за последний год. В 2023 году поставки выросли на 6,5% в годовом исчислении до 289 млн единиц, демонстрирует статистика Китайской академии информационных и коммуникационных технологий.

Впрочем, в исследовании Counterpoint обращается внимание на то, что Huawei по-прежнему сталкивается с ожесточенной конкуренцией на материке со стороны американской компании Apple и крупных отечественных производителей мобильных телефонов, включая Xiaomi, Oppo и Vivo, которые продолжают бороться за свое место на рынке.

В прошлом месяце Apple даже сделала редкий шаг, предложив китайским потребителям скидки на ряд продуктов, чтобы отразить конкуренцию на локальном уровне.