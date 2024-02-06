Украина находится «сейчас в отчаянном положении». Об этом заявил президент Джо Байден, комментируя продолжающиеся споры в Конгрессе по поводу выделения пакетов военной помощи.

«Часы тикают. Каждая неделя, каждый месяц, проходящий без новой помощи Украине, означает, что остается меньше снарядов, меньше средств противовоздушной обороны, меньше инструментов, с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска», –– обратил внимание американский лидер.

В тот же день в ходе своего брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби уверил, что администрация Байдена продолжит искать способы оказывать поддержку Киеву вопреки разногласиям с Конгрессом.

«Мы останемся сосредоточены на том, чтобы продолжать искать способы передать им помощь в сфере безопасности», –– отметил он, добавив, что пакеты помощи «критически важны».

Отдельно Кирби обратил внимание на то, что отсутствие поддержки со стороны стран Запада «вынуждает командиров на поле боя принимать трудные решения».

В эти месяцы Белый дом безуспешно пытается преодолеть стремление ряда конгрессменов отделить вопрос предоставления военной помощи Украине от других проблем, в том числе вопроса снабжения Израиля.