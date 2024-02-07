ПОЛИТИКА
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Как историческую крепость Газиантепа восстанавливают после землетрясения
Историческую крепость, которая находится во Всемирном списке наследия Юнеско, полностью восстановят в ближайшее время. Журналист TRT на русском оценил масштабы реставрационных работ. Напомним, 6 февраля 2023 года в Турции произошли 2 мощных подземных толчка, которые забрали жизни свыше 50 тысяч человек и оставили без крова еще 3 млн жителей в 11 турецких провинциях. #trtнарусском #турция #землетрясение #газиантеп #восстановление #крепость #юнеско #реставрация #история #trtrussian
титьить / Others
7 февраля 2024 г.
Истории
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