Как историческую крепость Газиантепа восстанавливают после землетрясения

Историческую крепость, которая находится во Всемирном списке наследия Юнеско, полностью восстановят в ближайшее время. Журналист TRT на русском оценил масштабы реставрационных работ. Напомним, 6 февраля 2023 года в Турции произошли 2 мощных подземных толчка, которые забрали жизни свыше 50 тысяч человек и оставили без крова еще 3 млн жителей в 11 турецких провинциях. #trtнарусском #турция #землетрясение #газиантеп #восстановление #крепость #юнеско #реставрация #история #trtrussian