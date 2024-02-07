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Япония отказывает Израилю
Японская оборонная и авиационная корпорация разрывает соглашение с израильской технологической компанией после решения Международного суда
Япония отказывает Израилю
Япония отказывает Израилю / Photo: Reuters
7 февраля 2024 г.

Itochu Aviation объявила во вторник о своем решении расторгнуть соглашение о стратегическом сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems, занимающейся военными технологиями. Это решение последовало за промежуточным постановлением Международного суда ООН по Израилю, вынесенным в январе.

«Мы приостанавливаем любую новую деятельность по «Меморандуму о взаимопонимании» и планируем полностью расторгнуть его к концу февраля», — заявил на пресс-конференции по итогам деятельности главный финансовый директор Itochu Aviation Хачимура Цуёши.

Хачимура пояснил, что партнерство, созданное по запросу Минобороны Японии, считалось необходимым для «национальной безопасности» и Сил самообороны, добавив, что, поскольку Токио подчиняется авторитету Международного суда, компания прекращает участие в договоре в этом месяце.

В марте 2023 года Itochu Сorp (куда входит Itochu Aviation), имеющая крупные зарубежные инвестиции в различных областях, подписала «Меморандум о взаимопонимании» с израильской Elbit Systems, крупнейшим поставщиком военных технологий и оборудования. 26 января Международный суд ООН призвал Израиль не допустить совершение геноцида после соответствующего обращения Южной Африки. Суд вынес временное постановление, призывающее Израиль прекратить «препятствование доставке помощи в Газу» и обеспечить «более благоприятную гуманитарную ситуацию». Кроме того, была сформирована международная группа для мониторинга действий Израиля в Газе.

Обращение ЮАР в Международный суд последовало за разрушительным вторжением Израиля в сектор Газа в октябре 2023 года. В результате конфликта погибло по меньшей мере 27 585 палестинцев и 66 978 получили ранения.

По данным ООН, в результате действий оккупационных войск Израиля 85% населения Газы были вынуждены покинуть свои дома, инфраструктура региона существенно пострадала, при этом наблюдается критический дефицит «продовольствия, воды и медикаментов».

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