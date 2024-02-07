Президент США Джо Байден обвинил бывшего президента Дональда Трампа в попытке помешать законодателям утвердить законопроект о чрезвычайном бюджете. 5 февраля Сенат США поддержал закон о дополнительном финансировании на $118 млрд. Он включает помощь Украине на сумму $66 млрд.

Республиканская партия, контролирующая Палату представителей (нижнюю палату американского Конгресса) отклонила законопроект. Партия заявила, что одобрит инициативу только в том случае, если администрация Байдена примет меры, направленные на усиление контроля вдоль границы с Мексикой.

В законопроекте от Сената оговаривался и этот вопрос. Сенаторы предлагали позволить администрации президента закрывать границу, если число мигрантов, просящих убежища, станет неконтролируемым. Однако республиканцев такие «полумеры» не удовлетворили.

Экс-президент Трамп раскритиковал инициативу Сената и призвал республиканцев проголосовать против проекта. В ответ Джо Байден заявил, что Трамп «думает только о том, что плохо для него с политической точки зрения» и «даже не задумывается, поможет ли это стране».

«Есть простая причина», по которой законопроект вряд ли будет продвигаться в Сенате — это Дональд Трамп», — сказал Байден в обращении к Конгрессу 6 февраля. Президент призвал законодателей одобрить пакет помощи Киеву и Израилю.

Байден заявил, что законопроект «противостоит [президенту РФ Владимиру] Путину» и что «противодействие законопроекту играет ему [Путину] на руку». Глава Белого дома предупредил: «Если мы не остановим тягу Путина к власти», он распространит свои атаки на страны за пределами Украины, на союзников по НАТО.

Байден заявил, что Трамп обзванивает всех республиканцев с тех пор, как законопроект был представлен, чтобы «угрожать и попытаться запугать».

Республиканцы «должны перед американским народом проявить твердость» и продвинуться вперед в принятии законопроекта, несмотря на усилия Трампа, отметил американский лидер. После январских праймериз в ключевых штатах Трамп остается фаворитом в борьбе за место кандидата от Республиканской партии на ноябрьских президентских выборах.

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что законопроект был «мертвым по прибытии», когда попал в палату.