Голосование завершилось в 19:00 по всей стране на 6537 избирательных участках, включая 6319 постоянных и 218 временных, расположенных в дипломатических представительствах за рубежом, военных частях, медицинских и исправительных учреждениях, а также на морских судах под флагом Азербайджана.

По информации Центральной избирательной комиссии, к 17:00 явка составила 70,85% от общего числа зарегистрированных избирателей, что равно 4 млн 590 тыс. 75 голосам.

За ходом голосования следили 790 международных наблюдателей от 72 организаций и 89 стран. Событие нашло широкое освещение в мировых СМИ, благодаря участию 216 журналистов из 109 международных медиаструктур.

Особое значение выборы приобрели из-за того, что впервые за 30 лет они прошли на всей территории страны, включая районы, освобожденные от армянской оккупации. В таких ключевых регионах, как Шуша, Ханкенди, Ходжалы и других, проголосовало более 22 тыс. избирателей.

На президентских выборах было зарегистрировано семь кандидатов, среди которых, помимо выдвинутого от партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева, присутствовали представители различных политических сил и независимые кандидаты. Это были Рази Нуруллаев, Фазиль Мустафа, Эльшад Мусаев, Гудрат Гасангулиев, Захид Орудж и Фуад Алиев.

Следует отметить, что президентские выборы в Азербайджане проводятся каждые 7 лет, при этом последний раз они состоялись 11 апреля 2018 года. Нынешние выборы были перенесены на более ранний срок по указу президента Алиева. В день голосования президент, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи отдали свои голоса на избирательном участке № 14 в Ханкенди.

*** 10:42

В Азербайджане начались досрочные президентские выборы. Жителям республики предстоит выбрать одного из семи кандидатов, включая действующего президента Ильхама Алиева

В Азербайджане проходят внеочередные выборы президента республики. Голосование началось в 8 утра и завершится в 19 часов по местному времени, сообщили в Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК).

Как ожидается, около 6,5 млн избирателей, имеющих право голоса в Азербайджане и за рубежом, проголосуют на 6537 избирательных участках, созданных в стране и в посольствах Азербайджана по всему миру. В Карабахе открыты 26 участков.

К 10 утра явка составила 19,44%, уточнили в ЦИК.

Для наблюдения за избирательным процессом были аккредитованы 790 международных наблюдателей, представляющих 72 международные организации из 89 стран. Кроме того участвуют и 90 тыс. местных наблюдателей, отметили в Центризбиркоме. Выборы освещают около 200 иностранных журналистов.

Ильхам Алиев правит республикой с 2003 года и в этот раз баллотируется на пятый президентский срок от правящей партии «Новый Азербайджан».

Глава республики призвал к досрочным выборам в декабре прошлого года — хотя изначально голосование было запланировано на 2025 год.

Конкуренцию Алиеву составят шесть кандидатов, в том числе числе лидер оппозиции Рази Нуруллаев, глава партии «Национальный фронт» — он повторно баллотируется после поражения на выборах 2018 года. Среди кандидатов также Фазиль Мустафа из партии «Великое созидание», Эльшад Мусаев из партии «Великий Азербайджан», Гудрат Гасангулиев из партии «Народный фронт целостного Азербайджана» и независимые кандидаты Захид Орудж и Фуад Алиев.

Президент Азербайджана избирается на семь лет. При этом в Конституции республики нет ограничений на количество президентских сроков. Предыдущие выборы главы государства в республике проходили 11 апреля 2018 года.

Президентские выборы примечательны еще и тем, что они станут первыми за 30 лет, которые пройдут на азербайджанских территориях, освобожденных от армянской оккупации — в Карабахском экономическом районе и прилегающих территориях.

Более 22 тыс. избирателей проголосуют в Шуше, культурной столице Карабаха, а также в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде, Агдере, Агдаме, Джабраиле, Физули, Зангелане и др.

Осенью 2020 года в ходе 44-дневной войны, закончившейся победой Азербайджана, Баку освободил большую часть Карабаха. Эта территория все это время оставалась международно признанной частью Азербайджана, но с 1991 года была оккупирована Арменией.

В сентябре прошлого года азербайджанская армия инициировала «контртеррористическую операцию в Карабахе по восстановлению конституционного порядка», после чего незаконные сепаратистские силы в регионе сдались.