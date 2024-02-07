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Польша подняла истребители
Польша усиливает меры безопасности воздушного пространства на фоне интенсивных действий российской авиации в Украине
Польша подняла истребители
Польский военный реактивный самолет МиГ-29А «Фулкрум» на авиасалоне ИЛА в Берлине в 2016 году / Фото: Julian Herzog / Others
7 февраля 2024 г.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши объявило об активации польской и союзнической авиации на фоне массированной ракетной атаки России на Украину. «Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины», — говорится в сообщении командования в соцсетях.

Сообщается, что в связи с этим были активированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, включая постоянный мониторинг ситуации.

Кроме того, командование предупредило об «активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны».

Утром 7 февраля, Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине, используя 64 ракеты различных типов и дроны-камикадзе, из которых противовоздушная оборона уничтожила 44 цели.

Стоит отметить, что 29 декабря Генштаб Польши сообщил о нарушении воздушного пространства страны российской ракетой, которая проникла на 40 километров вглубь территории Польши, а затем вернулась в Украину. После инцидента в МИД Польши был вызван временный поверенный России для объяснений. В ответ на последующую массированную атаку Польша задействовала свою авиацию.

Ранее в интервью газете «Super Express» министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил о возможности агрессии России против стран НАТО, в том числе Польши.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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