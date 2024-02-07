ПОЛИТИКА
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Экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб в авиакатастрофе
Экс-президент Чили найден мертвым. Себастьян Пиньера погиб при падении вертолета в озеро Ранко на юге страны. Сообщается, что он сам находился за штурвалом. Вместе с 74-летним Пиньерой летели еще трое пассажиров. Президент Габриэль Борич объявил трехдневный национальный траур. #trtнарусском #чили #авиакатастрофа #президент #экспрезидент #крушение #вертолет #озеро #trtrussian
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7 февраля 2024 г.
Истории
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