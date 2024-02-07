Палестинцы встретили Ночь Мирадж в мечети Аль-Акса

В Аль-Кудсе (Иерусалим) мусульмане собрались в мечети Аль-Акса на празднование Ночи Мирадж. Из-за жестких ограничений со стороны Израиля пройти в мечеть смогло лишь небольшое число верующих. Ночь Мирадж — один из важнейших исламских праздников. По преданию, именно в эту ночь пророк Мухаммад совершил путешествие из Мекки в Аль-Кудс и вознесся на небеса. #trtнарусском #мирадж #альакса #ночьмирадж #палестина #ислам #мечеть #пророк #иерусалим #мусульмане #trtrussian