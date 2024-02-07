Иран направил большую делегацию на оборонную выставку Саудовской Аравии — это стало дополнительным признаком укрепляющихся отношений двух стран, несмотря на региональную напряженность из-за военного вторжения Израиля в Газу.

Делегация из Тегерана встретилась с начальником Генерального штаба Саудовской Аравии Файедом Аль-Рувайли во время выставки. Это первая встреча иранских и саудовских военачальников такого уровня с тех пор, как две страны согласились восстановить отношения при посредничестве Китая год назад, пишет агентство Bloomberg.

Никаких подробностей о характере дискуссий не было предоставлено. В прошлом месяце делегации двух стран встретились в Иране и согласились установить прямую линию судоходства, чтобы облегчить торговлю. Иран также упростил визовый режим для более чем двух десятков стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн и ОАЭ.

Углубление отношений Ирана и Саудовской Аравии в такое критическое время может быть знаком западным странам, поддерживающим Израиль, в частности, сигналом Вашингтону.

Администрация президента Джо Байдена пообещала продолжать удары против проиранских сил в регионе в ответ на постоянные атаки на базы США в Ираке, Иордании и Сирии. США также возглавили морскую коалицию против йеменских хуситов в Красном море.