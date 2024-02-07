Европейская комиссия намерена свернуть часть своей «‎зеленой программы»‎, в частности, планы сократить использование пестицидов, а также откажется от части последних законов в урегулировании сельского хозяйства. Это стало следствием трех недель протестов европейских фермеров, которые требуют вернуть льготы на дизельное топливо и повысить цены на свою продукцию.

Изначальный план ЕС предполагал сократить использование химических пестицидов в ЕС к концу десятилетия — это было частью «‎зеленого перехода»‎. Однако, как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это предложение «с‎тало символом поляризации‎»‎, потому она попросила орган отозвать эту инициативу. Отдельно 6 февраля комиссия рекомендовала ЕС сократить чистые выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году, но теперь уже без условия сократить непарниковые выбросы сельского хозяйства на 30% от уровней 2015 года. Таким образом Брюссель пошел навстречу фермерам и снизил свои требования по «‎зеленой повестке»‎.

Эти шаги стали последними экологическими уступками со стороны ЕС фермерам, чьи недавние протесты охватили крупнейшие страны Европы, включая Францию, Германию, Бельгию, Нидерланды, Польшу и Грецию. На этой неделе акции распространились на Испанию и Италию.

На прошлой неделе, в ответ на протесты, ЕС объявил о планах ограничить поставки украинских продуктов и отложил введение правил по сохранению почвы. По этим правилам предполагалось, что часть территории блока освободят от сельского хозяйства для повышения биоразнообразия.

В Испании тысячи фермеров заблокировали крупные дороги по всей стране. Среди знаков, развешанных на тракторах, был один с надписью: «‎‎Наш конец означает ваш голод!»

Греческие фермеры также заявили 6 февраля, что будут блокировать магистрали и собираются в Афины на своих тракторах, чтобы протестовать против предыдущих решений ЕС. В Италии фермеры из сельскохозяйственных регионов вышли на протесты против бюрократических препятствий со стороны Брюсселя и разрешения дешевого импорта из-за пределов ЕС. На их тракторах развеваются флаги Италии, а на баннерах надписи вроде «‎Нет фермеров — нет еды».