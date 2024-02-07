Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль с целью убедить премьер-министра Биньямина Нетаньяху согласиться на предложение Катара и Египта о прекращении огня.

Днем ранее американский дипломат посетил Каир и Доху, которые выступают ключевыми посредниками между ХАМАС и Израилем. Это уже пятое турне госсекретаря по Ближнему Востоку с октября прошлого года, когда израильские военные начали военное вторжение в Газу.

Ожидается, что в Израиле Блинкен встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, чтобы обсудить условия прекращения огня.

ХАМАС ранее заявил, что любая сделка должна привести к окончательному прекращению войны. В Тель-Авиве же выступили против этого, утверждая, что не намерены прекращать войну, пока ХАМАС не будет уничтожен.

Палестинская группа заявила 6 февраля, что она рассмотрела «‎‎комплексное соглашение о прекращении огня с позитивным духом». Оно включает обеспечение доставки гуманитарной помощи в эксклав и восстановление сектора, а также снятие 17-летней израильской блокады и завершение «обмена пленными‎»‎.

7 февраля ХАМАС заявил, что сделка выглядит «разумно и реалистично», и теперь пришло время для переговоров по «сглаживанию» любых разногласий.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ХАМАС предложил трехступенчатый план прекращения огня, в соответствии с которым группа обменяет израильских пленных, захваченных 7 октября, на 1500 палестинских заключенных. В обмен Израиль должен обеспечить реконструкцию Газы, а также полный отвод вооруженных сил и разрешить свободное перемещение между севером и югом Газы.

Также ХАМАС требует, чтобы Израиль разрешил доступ в эксклав по меньшей мере 500 грузовиков помощи и топлива ежедневно. Также палестинское движение требует вернуть всех перемещенных палестинцев в места их проживания. ХАМАС также требует, чтобы на первом этапе в Газе было построено не менее 60 тыс. временных домов и 200 тыс. палаток. Кроме того, группа также потребовала, чтобы незаконные еврейские поселенцы прекратили штурмовать мечеть Аль-Акса — третью по святости мечеть в исламе.

Теперь Блинкен обсудит этот трехступенчатый план с Израилем. 6 февраля в офисе Нетаньяху сообщили, что изучают ответ ХАМАС.

«‎Ответ ХАМАС был передан катарским посредником в Моссад. Его детали тщательно анализируются официальными лицами, участвующими в переговорах‎», — говорится в заявлении разведки Израиля.