Утром в среду российские войска начали массированный обстрел городов Украины. По данным украинских властей, в результате атаки погибли пять человек — один в Николаеве, четверо в Киеве — и десятки получили ранения.

Войска РФ атаковали Украину с помощью беспилотников типа «Шахед» и ракет различных типов. Сообщается, что украинские средства ПВО сбили 44 воздушные цели, включая 15 беспилотников. Обстрел Киева велся несколькими волнами, воздушная тревога продолжалась около трех часов.

В Голосеевском районе столицы Украины в результате падения обломков произошли пожары, в том числе в 18-этажном жилом доме. В других районах повреждена коммунальная инфраструктура — около 20 тысяч абонентов оказались без электричества. В Бучанском и Фастовском районах Киевской области повреждены более десятка частных домов, хозяйственные постройки и инфраструктура. Известно о трех пострадавших.

Николаев также подвергся атаке беспилотников и ракетным ударам. Погиб 70-летний мирный житель, еще один человек ранен. Повреждены около 20 домов, газовые и водопроводные сети. Без электричества остались более 200 потребителей.

В Харькове российские военные нанесли удары ракетами С-300. Повреждены предприятия, пострадали три человека. Днепропетровская область подверглась атаке беспилотников, два из них сбила украинская ПВО. Повреждены здания и автомобили на территории коммунального предприятия. О пострадавших не сообщается.

Власти Украины осудили обстрел и назвали его актом терроризма. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно ответит России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который приехал в Киев накануне, рассказал, что его утро началось в убежище, назвав происходящее — «повседневной реальностью храброго украинского народа».