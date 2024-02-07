Министры обороны Южной Кореи и Катара договорились расширить совместную военную подготовку и укрепить двустороннее сотрудничество. Об этом 7 февраля сообщило южнокорейское Министерство обороны.

Соглашение с Дохой стало очередным шагом Сеула в его концепции по увеличению глобальных продаж южнокорейского оружия и наращиванию присутствия на рынке Персидского залива.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик встретился со своим катарским коллегой Халидом бен Мохаммедом Аль-Аттией 6 февраля в Дохе, где они подписали соглашение о проведении регулярных переговоров на уровне министров и создании основы для двустороннего сотрудничества в области обороны, говорится в пресс-релизе министерства.

Шин также встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ноябре с политиком встречался президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

На прошлой неделе южнокорейский министр отправился в семидневную поездку на Ближний Восток, в ходе которой нанес визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где посетил Всемирную выставку обороны.

По данным Минобороны Южной Кореи, экспорт оружия страны в 2022 году вырос до $17 млрд — хотя годом ранее он составлял $7,25 млрд. По данным Корейской торгово-промышленной палаты, экспорт оружия на Ближний Восток вырос почти в десять раз в период с 2013 по 2022 год.

В конце декабря прошлого года Совет по сотрудничеству государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Южная Корея подписали соглашение о свободной торговле.

Генсек ССАГПЗ Джассим Мохаммед Аль-Будайви подчеркнул, что сделка отражает подлинное взаимное желание укрепить стратегическое партнерство и способствовать экономическому сотрудничеству между двумя сторонами.

Ожидается, что соглашение увеличит двустороннюю торговлю, повысит торговлю товарами и услугами между сторонами и содействует планам экономической диверсификации в странах Персидского залива и в Южной Корее.