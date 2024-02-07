Взрывы унесли жизни как минимум 15 человек возле офиса независимого кандидата Асфанда Хана Какара, более 30 получили ранения, еще около дюжины людей стали жертвами второго нападения.

На фоне подготовки к выборам в Национальное собрание и провинциальные собрания власти сообщают о возросшем уровне насилия в Пакистане. Среди инцидентов — вооруженное нападение на кандидата от Пакистанской народной партии Сайеда Зульфикара Али Шаха, нападение на полицейский участок, в результате которого погибли 10 полицейских, и убийство независимого кандидата Рехана Зеба Хана в Хайбер-Пахтунхва.

Для обеспечения безопасности на выборах к охране будут привлечены вооруженные силы. Ожидается активное участие крупных политических сил, в том числе Пакистанской мусульманской лиги (фракция Наваза) и Пакистанской народной партии.