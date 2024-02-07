ПОЛИТИКА
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Пакистан охватила нескончаемая волна насилия
В преддверии выборов в Пакистане, запланированных на 8 февраля, в провинции Белуджистан произошли два нападения на офисы кандидатов, в результате которых погибли по меньшей мере 22 человека
Пакистан охватила нескончаемая волна насилия
Фото: Banaras Khan / AFP / Others
7 февраля 2024 г.

Взрывы унесли жизни как минимум 15 человек возле офиса независимого кандидата Асфанда Хана Какара, более 30 получили ранения, еще около дюжины людей стали жертвами второго нападения.

На фоне подготовки к выборам в Национальное собрание и провинциальные собрания власти сообщают о возросшем уровне насилия в Пакистане. Среди инцидентов — вооруженное нападение на кандидата от Пакистанской народной партии Сайеда Зульфикара Али Шаха, нападение на полицейский участок, в результате которого погибли 10 полицейских, и убийство независимого кандидата Рехана Зеба Хана в Хайбер-Пахтунхва.

Для обеспечения безопасности на выборах к охране будут привлечены вооруженные силы. Ожидается активное участие крупных политических сил, в том числе Пакистанской мусульманской лиги (фракция Наваза) и Пакистанской народной партии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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