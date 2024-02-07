Три студента расшифровали текст на одном из 1800 свитков из Геркуланума, погребенных под пеплом после извержения Везувия 2000 лет назад. На помощь им пришел искусственный интеллект.

Долгое время попытки прочитать свитки оставались безуспешными. Однако благодаря студентам, участвовавшим в конкурсе «Везувийский вызов», история Древнего Рима пополнилась новыми страницами.

Победителями стали Юссеф Надер из Германии, Люк Фарритор из США и Джулиан Шилигер из Швейцарии. Используя алгоритмы «машинного обучения», они расшифровали 15 колонок текста, что составляет около 2000 букв. Студенты разделят приз в размере $700 тыс.

«Эти 15 колонок содержат ранее неизвестный текст античной эпохи», — рассказал организатор конкурса Нэт Фридман. Он предполагает, что автором текста мог быть философ-эпикуреец Филодем, писавший о «музыке, еде и наслаждении жизнью».

Процесс расшифровки напоминает «виртуальную развертку» свитка. Сначала текст сканируют с помощью компьютерной томографии, создавая его трехмерную модель. Затем алгоритмы машинного обучения «выделяют» области с чернилами.

Открытие произвело впечатление на ученых и историков, назвавших его революционным.

Однако на данный момент расшифровно лишь 5% одного свитка — сотни других еще ждут своего часа. «В 2024 году мы ставим перед собой цель расшифровать не только отдельные отрывки, но и целые свитки. Команда, которая первой сумеет прочитать 90% из четырех отсканированных свитков, получит новый приз в размере 100 тыс. долларов», — поделился планами Фридман.