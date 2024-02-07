ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ильхам Алиев сделал свой выбор
Алиев проголосовал в освобожденном от армянской оккупации Ханкенди. Это происходит впервые
Ильхам Алиев сделал свой выбор
Фото: официальный сайт президента Азербайджана / Others
7 февраля 2024 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке №14 избирательного округа №122 в городе Ханкенди. Вместе с президентом на участок прибыли его супруга и члены семьи, сообщает агентство АзерТАдж.

Примечательно изменение традиции: ранее Алиев голосовал в школе №6 в Баку, но на этот раз выбор участка в Ханкенди стал символическим актом, подчеркивающим восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахским регионом страны после поднятия государственного флага в городе 15 октября прошлого года.

Важной особенностью текущих выборов является их проведение на всей территории Азербайджана, включая Карабах.

Это первые выборы президента, организованные в условиях восстановленной территориальной целостности страны. Власти Азербайджана обосновывают проведение внеочередных президентских выборов новой ситуацией в стране и регионе, возникшей после восстановления территориальной целостности. Это стало причиной для назначения выборов главы государства более чем за год до окончания срока полномочий Ильхама Алиева.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us