Президент Азербайджана Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке №14 избирательного округа №122 в городе Ханкенди. Вместе с президентом на участок прибыли его супруга и члены семьи, сообщает агентство АзерТАдж.

Примечательно изменение традиции: ранее Алиев голосовал в школе №6 в Баку, но на этот раз выбор участка в Ханкенди стал символическим актом, подчеркивающим восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахским регионом страны после поднятия государственного флага в городе 15 октября прошлого года.

Важной особенностью текущих выборов является их проведение на всей территории Азербайджана, включая Карабах.

Это первые выборы президента, организованные в условиях восстановленной территориальной целостности страны. Власти Азербайджана обосновывают проведение внеочередных президентских выборов новой ситуацией в стране и регионе, возникшей после восстановления территориальной целостности. Это стало причиной для назначения выборов главы государства более чем за год до окончания срока полномочий Ильхама Алиева.