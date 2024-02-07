ПОЛИТИКА
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Ребенок в Газе пьет из лужи из-за отсутствия питьевой воды
Мальчик из Газы Абдуселам Кескин пьет воду из мутной дождевой лужи. Для семьи ребенка это единственный источник питьевой воды. По данным ООН, в результате израильской агрессии 85% населения Газы столкнулось с острой нехваткой продовольствия, чистой воды и медикаментов, а 60% инфраструктуры эксклава было повреждено или уничтожено. #trtнарусском #мальчик #палестина #лужа #голод #trtrussian
бьитьить / Others
7 февраля 2024 г.
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