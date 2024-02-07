В Верховной раде Украины состоялось первое чтение законопроекта, предусматривающего ужесточение мобилизационных мер на фоне войны с Россией. «Законопроект принят без предложений комитета. Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение. То есть наиболее вероятно, будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле», — сообщил депутат Ярослав Железняк. Инициатива исходила от фракции президентской партии «Слуга народа», в то время как оппозиция отказалась поддержать законопроект. Документ включает ряд мер, среди которых снижение призывного возраста, введение «электронного кабинета призывника» и применение санкций за отказ от исполнения военных обязанностей. Впрочем, последняя мера будет применяться только по решению суда (согласно предыдущей редакции, их могли применять и без судебного постановления). Перед голосованием уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец указал на потенциальное противоречие некоторых положений с Конституцией, призывая к доработке закона до его окончательного принятия.