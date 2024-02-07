По предварительным данным, примерно 5,5 тонны воды с радиоактивными изотопами цезия и стронция, испускающими гамма-лучи общей мощностью около 220 млрд беккерелей, просочились из установки для очистки в почву.

По информации Tokyo Electric Power, компании, управляющей станцией, вода попала в почву за пределами электростанции, но значительных изменений в концентрации радиоактивных веществ в близлежащих стоках не выявлено, и радиоактивные изотопы не попали в морскую воду.

Утечку обнаружили утром 7 февраля. Клапан на установке для очистки загрязненной воды, который должен был оставаться закрытым, оказался открытым, что привело к смешиванию радиоактивной воды с обычными стоками.

В 2011 году разрушительное землетрясение и цунами в Японии привели к загрязнению воды радиоактивными веществами на атомной электростанции «Фукусима».

24 августа с разрешения МАГАТЭ Япония приступила к сбросу более 1 млн тонн очищенной воды с разрушенной атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан. Процесс сброса будет продолжаться десятилетиями.

Местные рыбаки выступили против этого действия и обратились в суд коллективом более 150 человек. В ответ на начало сброса Китай немедленно ввел запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из Японии.