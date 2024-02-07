Шведская прокуратура заявила, что на данном этапе ограниченная юрисдикция не позволяет продолжать расследование. Однако никаких доказательств причастности самой Швеции или ее граждан к подрыву газопроводов «Северный поток» найдено не было. Взрывы произошли в нейтральной акватории Балтийского моря в сентябре 2022 года, в результате которого в воды выделилось огромное количество метана.

Дания и Германия начали свои собственные расследования. Швеция собирается передать собранные улики и материалы Германии для дальнейшего анализа.

«В рамках двустороннего юридического сотрудничества мы передали материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств в ходе расследования, начатого Германией», — заявили в шведской прокуратуре.

Датские правоохранители заявили в среду, что «в ближайшее время» они предоставят свои результаты расследования.

Россия, обвиняющая США, Великобританию и Украину, отрицает свою причастность. Хотя некоторые западные чиновники сообщали, что российские военные суда были замечены в этих водах накануне взрыва, другие настаивали, что конкретных доказательств причастности РФ предоставлено не было.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за расследованием, проводимым Германией, подчеркнув, что «последствия этого террористического акта означали большие потери» для экономики Германии.