ПОЛИТИКА
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Загадочная смерть бывшего лидера Чили
Бывший президент Чили миллиардер Себастьян Пиньера погиб в результате падения вертолета в озеро Ранко на юге страны, сообщили из офиса бывшего главы государства
Загадочная смерть бывшего лидера Чили
Photo: Reuters / Reuters
7 февраля 2024 г.

По информации источников, Пиньера сам управлял вертолетом. После взлета вертолет Robinson R66 упал в озеро в предгорьях Анд.

Во время происшествия в воздушном судне находились еще три человека, которые впоследствии были спасены. Самому Пиньере не удалось выбраться из вертолета, и он утонул.

Причина аварии неизвестна. По данным чилийского канала 24 Horas, незадолго до происшествия политик обновил свою пилотскую лицензию. В момент крушения шел дождь, а погода была туманная, что сильно снижало видимость.

Себастьян Пиньера был предпринимателем и инвестором, который начал свою политическую карьеру в 90-е годы. В 2010 году он стал первым правым президентом Чили после Аугусто Пиночета. Пиньера был избран президентом дважды на четырехлетние сроки, в 2010 и 2018 годах. Его состояние, по данным Forbes, оценивалось в 2,7 млрд долларов.

Президент Габриэль Борич объявил о проведении трехдневного национального траура. В пятницу начнется подготовка к похоронам бывшего главы государства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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