Пакет неоднозначных реформ новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея встретил сопротивление в конгрессе, где его сторонники занимают лишь 38 мест из 257. Несмотря на первоначальное одобрение на прошлой неделе, законопроект, получивший название «Омнибус», был отозван для дальнейшего обсуждения. Правящая партия Аргентины запросила отсрочку, сославшись на невыполненные обещания губернаторов провинций.

Президент Милей, находящийся в данный момент в Израиле, заявил в социальных сетях о приверженности своей программе, за которую «проголосовало 56% аргентинцев». Он назвал противостоящих реформам парламентариев «разрушившими страну».

Противоречивый законопроект с самого начала вызвал ожесточенные дебаты в стране. Первоначально охватывавший 660 положений в различных секторах, закон был сокращен до примерно 300 статей.

Критики опасаются, что новый законопроект, делегирующий исполнительной власти большое количество полномочий за счет урезания полномочий парламента, может угрожать демократическому устройству в стране, где узурпация власти случалась уже не раз. Кроме того, противники называют реформы Милея в области трудового кодекса антисоциальными и людоедскими — например, узаконивание 12-часового рабочего дня, увеличение испытательного срока с 3 до 8 месяцев и сокращения отпусков и компенсаций по беременности и уходу за ребенком.

Накануне, на прошлой неделе, аргентинская полиция применила водометы и резиновые пули для разгона протестующих, собравшихся у Конгресса, чтобы выразить свое недоверие реформам.