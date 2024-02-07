Конференция, на которой собираются представители сферы обороны и безопасности, пройдет в Мюнхене с 16 по 18 февраля. Событие приурочено ко второй годовщине вторжения России в Украину и текущей войне в Палестине.

Хойсген, который ранее работал советником по внешней политике в правительстве Ангелы Меркель, надеется на обсуждение как текущих, так и менее обсуждаемых международных конфликтов, таких как война в Судане.

Он также ожидает участия высокопоставленных представителей Китая. В прошлом году конференцию посетил министр иностранных дел Китая Ван И.

Хойсген сообщил, что правительства Ирана и России не приглашены на конференцию из-за недостатка интереса к переговорам. Однако неправительственные организации из этих стран приглашены.

Хойсген высоко оценил роль Германии в поддержке Украины, отметив, что страна является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву. Однако он также подчеркнул необходимость проведения общественной дискуссии о важности увеличения расходов на оборону и методах их финансирования.