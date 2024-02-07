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Белгород вновь под огнем
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода и Белгородского района в среду. Системы ПВО перехватили семь воздушных целей
Белгород вновь под огнем
фото / Photo: AA
7 февраля 2024 г.

В результате инцидента два человека получили ранения. Обоим оказана медицинская помощь.

По словам губернатора, осколками были повреждены около 15 автомобилей, несколько домов, а также заметен ущерб на территории завода по производству железобетонных изделий.

Министерство обороны России отметило, что ПВО уничтожила семь реактивных снарядов, выпущенных из системы залпового огня RM-70 «Вампир», а затем еще два беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью.

Ведомство назвало обстрел «попыткой киевского режима совершить террористическую атаку», в то время как украинская сторона воздержалась от комментариев относительно обстрела российской территории.

Ранее российские вооруженные силы совершили массированный обстрел городов Украины. Согласно данным украинских властей, в результате этих атак погибли пять человек — один в Николаеве и четверо в Киеве, десятки получили ранения.

Военные подразделения РФ использовали беспилотные летательные аппараты типа «Шахед» и ракетные системы разного типа для атаки Украины.

Утверждается, что украинские ПВО сумели сбить 44 воздушные цели, включая 15 беспилотников. Обстрел Киева происходил в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась около трех часов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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