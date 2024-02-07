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Эрдоган поздравил Алиева с уверенной победой
7 февраля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву
Эрдоган поздравил Алиева с уверенной победой
Фото: АА / Others
7 февраля 2024 г.

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и выразил ему пожелания успехов в его дальнейшей деятельности для развития страны и благополучия азербайджанского народа.

Оба лидера выразили уверенность в том, что отношения между Турцией и Азербайджаном, основанные на дружбе, братстве и стратегическом союзничестве, будут продолжать развиваться и укрепляться в различных областях. Они также подчеркнули готовность двигаться вперед вместе на основе принципа «Одна нация – два государства».

На внеочередных выборах президента в Азербайджане проголосовали 4 млн 971,032 тыс. человек, что составляет 76,73% от общего числа избирателей. Об этом на брифинге сообщил Фарид Оруджев, руководитель информационного центра при Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Президент Азербайджана избирается на срок в 7 лет.

По данным exit-poll, Алиев уверенно побеждает на выборах, набирая от 92% до 94% голосов. Официальные результаты выборов, согласно ЦИК Азербайджана, будут объявлены в ближайшее время.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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