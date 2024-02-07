Доклад подготовлен Министерством финансов. В нем отмечается, что Россия наращивает усилия по приобретению товаров американского производства для войны, используя при этом подставные компании и транзитные пункты для скрытия сделок.

Помимо этого, доклад указывает на усиливающуюся опасность со стороны Северной Кореи, которая все активнее использует цифровую экономику для осуществления киберопераций против поставщиков услуг в области виртуальных активов.

Минфин в докладе также подчеркивает, что обновлена система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма, а также в сфере отслеживания незаконного финансирования.

Заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон отмечает, что незаконное финансирование лежит в основе многих серьезных угроз национальной безопасности США, включая терроризм, наркоторговлю, российскую агрессию и коррупцию.

Доклад также указывает на использование международной финансовой системы движением ХАМАС для привлечения средств от открытых и скрытых доноров.

Кроме того, Минфин подчеркивает серьезную угрозу для США от распространения экстремистских движений внутри страны.