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Первый турецкий космонавт возвращается на Землю
Первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи вместе с командой Axiom-3 (Ax-3) завершил свою космическую миссию и покинул Международную космическую станцию (МКС). Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, на котором космонавты возвращаются на Землю, приводнится в Атлантическом океане у побережья района Дейтона-Бич (Флорида) 9 февраля. #Турция #МКС #Гезеравджи #космонавт #астронавт #Ax3
Первый турецкий космонавт возвращается на Землю / Others
7 февраля 2024 г.
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