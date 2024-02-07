Первый турецкий космонавт возвращается на Землю

Первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи вместе с командой Axiom-3 (Ax-3) завершил свою космическую миссию и покинул Международную космическую станцию (МКС). Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, на котором космонавты возвращаются на Землю, приводнится в Атлантическом океане у побережья района Дейтона-Бич (Флорида) 9 февраля. #Турция #МКС #Гезеравджи #космонавт #астронавт #Ax3