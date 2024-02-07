Нетаньяху подчеркнул, что принятие предложений ХАМАС о прекращении огня и обмене пленными только приведет к новым столкновениям. Он отдал приказ армии готовиться к атаке на город Рафах на юге сектора Газа, считая требования ХАМАС «нереалистичными».

Премьер также обратился к семьям израильских заключенных в Газе, заверив их, что продолжение военного давления — единственный способ вернуть заключенных, и принятие требований ХАМАС не приведет к их освобождению, а лишь усугубит ситуацию.

Нетаньяху утверждал, что атаки на Газу принесут результаты в течение нескольких месяцев и Израиль не собирается отказываться от своих целей. Он передал Блинкену, что Израиль близок к победе над ХАМАС и что эта победа будет иметь значение для всего Ближнего Востока.

После начала интенсивных столкновений и обстрелов северных и центральных городов эксклава в конце октября 2023 года большая часть мирных жителей сектора Газа была эвакуирована в Рафах и прилегающие территории. Около 1,5 млн беженцев укрылись именно в Рафахе.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее отмечал, что методы, которыми оперирует Израиль в секторе Газа, значительно затрудняют распределение гуманитарной помощи среди населения эксклава.