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Безрассудная упертость Нетаньяху
После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу предложения ХАМАС о прекращении огня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел пресс-конференцию, на которой объявил о готовности к атаке на Рафах
Безрассудная упертость Нетаньяху
Photo: Reuters / Reuters
7 февраля 2024 г.

Нетаньяху подчеркнул, что принятие предложений ХАМАС о прекращении огня и обмене пленными только приведет к новым столкновениям. Он отдал приказ армии готовиться к атаке на город Рафах на юге сектора Газа, считая требования ХАМАС «нереалистичными».

Премьер также обратился к семьям израильских заключенных в Газе, заверив их, что продолжение военного давления — единственный способ вернуть заключенных, и принятие требований ХАМАС не приведет к их освобождению, а лишь усугубит ситуацию.

Нетаньяху утверждал, что атаки на Газу принесут результаты в течение нескольких месяцев и Израиль не собирается отказываться от своих целей. Он передал Блинкену, что Израиль близок к победе над ХАМАС и что эта победа будет иметь значение для всего Ближнего Востока.

После начала интенсивных столкновений и обстрелов северных и центральных городов эксклава в конце октября 2023 года большая часть мирных жителей сектора Газа была эвакуирована в Рафах и прилегающие территории. Около 1,5 млн беженцев укрылись именно в Рафахе.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее отмечал, что методы, которыми оперирует Израиль в секторе Газа, значительно затрудняют распределение гуманитарной помощи среди населения эксклава.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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