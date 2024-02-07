Фидан подчеркнул, что Турция выступает в поддержку целостности, стабильности и процветания Ливии, основываясь на братских отношениях с глубокими историческими корнями между двумя странами.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая региональную безопасность и стабильность.

Фидан отметил, что была рассмотрена возможность совместных действий по решению конфликтов, проблем и гражданских войн, особенно на юге Африки.

Стало известно также, что стороны обменялись мнениями о борьбе с терроризмом и противодействии нелегальной миграции.

Стороны подтвердили свою позицию относительно возобновления полетов турецкой национальной авиакомпании Turkish Airlines в Ливию.

Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики, образования и визового режима между двумя странами.