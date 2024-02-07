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«Группа семи» отрежет России пути для маневра
Представители стран G7 планируют ввести новые меры, направленные на ограничение возможности российских экспортеров нефти и нефтепродуктов использовать так называемый «теневой флот» для обхода экономических санкций
«Группа семи» отрежет России пути для маневра
Photo: Reuters / Others
7 февраля 2024 г.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя Управления по финансовым санкциям Великобритании Ольгу Димитреску. По ее словам, новые меры будут введены в действие во втором квартале текущего года.

Димитреску подчеркнула, что страны G7 намерены привести Россию к соблюдению условий транспортировки с использованием перевозчиков из стран «группы семи» и соблюдению установленных «семеркой» ценовых ограничений на российскую нефть.

Ранее международные наблюдатели неоднократно отмечали, что после введения экономических санкций российские компании продолжают экспортировать нефть и нефтепродукты, обходя санкции с помощью различных логистических схем. Включая «теневой флот» — танкеры, которые на бумаге приписываются странам, не участвующим в санкциях, но которые на самом деле находятся под контролем российских компаний.

Евросоюз и страны G7 регулярно предпринимают меры для ужесточения контроля за соблюдением санкций против России. В том числе за соблюдением установленных ценовых ограничений на нефть.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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